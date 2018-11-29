«Единая Россия» отмечает день рождения Единым днём приёма граждан

11:25 | 1.12.2018

«Единая Россия» в свой 17-й день рождения, который отмечается сегодня, 1 декабря, проводит встречи с гражданами на площадках общественных приёмных председателя партии Дмитрия Медведева.

С утра свои двери для граждан распахнули все местные и региональные приёмные по всей стране. В Центральной приёмной в Москве в этот день одновременно работают сразу несколько площадок, куда граждане обращаются со своими вопросами. Встречи с населением проводят представители высшего уровня законодательной власти – члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы РФ.

Год от года число обратившихся в приёмные председателя «Единой России» неуклонно растет, что говорит о доверии граждан к партии. По итогам 2017 года в общественные приёмные обратились более 2,3 млн граждан. По состоянию на 27 ноября с начала 2018 года в приёмные поступило около 2 млн обращений.

Традиционно личный приём граждан 30 ноября провёл председатель партии, председатель правительства Дмитрий Медведев. Люди обращались к нему с наиболее резонансными вопросами и проблемами.

«За десять лет в партию обратились более семи с лишним миллионов человек. Люди приходят с разными темами и проблемами, по которым нужно достаточно быстро искать квалифицированный и, самое главное, наиболее эффективный ответ. В результате вашего общения, моего общения, общения моих коллег, которые присутствуют здесь и в других местах, мы, по сути, вырабатываем новые законодательные инициативы. Поэтому очень часто такие конкретные темы, с которыми приходят люди, создают повод для того, чтобы совершенствовать тот или иной закон, изменить правила. В этом случае конкретное обращение становится важным для большого количества людей», - сообщил накануне Медведев.

По словам секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, институт общественных приёмных партии – это один из ключевых инструментов по разрешению проблем людей на местах. Это действенный механизм коммуникаций и обратной связи с людьми. За четыре дня в общественные приёмные председателя партии уже обратилось порядка 215 тысяч наших граждан. Ни один вопрос мы не оставим без внимания», - подчеркнул секретарь Генсовета Партии.

В Прикамье 1 декабря работают все 53 основные площадки и более 500 дополнительных. Как отметил руководитель Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко, сегодня в приёмной проходит день открытых дверей, принимаются обращения граждан экспертами в области ЖКХ и благоустройства, занятости, ведутся бесплатные юридические консультации. В сети Интернет в 12.00 состоится вебинар по реализации федерального партийного проекта «Городская среда». На сегодняшний день количество обращений граждан в рамках недели приёма уже превысило прошлогодние показатели.

