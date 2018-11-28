Пермская школа стала абсолютным победителем федерального конкурса

16:40 | 30.11.2018

Пермская школа № 22 стала абсолютным победителем III Всероссийского конкурса «Успешная школа – 2018». Конкурс проводился издательским домом «Учительская газета» при участии комитета Госдумы по образованию и науке, комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и Агентства стратегических инициатив.



По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, сегодня школа становится не просто социокультурным центром, а по-настоящему открытой образовательной средой. «Поэтому совершенно логично, что нужно делиться своими лучшими практиками и, в свою очередь, искать ответы на вопросы у тех, кто ответы уже нашел. Это все о возможностях: возможности развития, возможности совершенствования. И думается, что школа № 22 получила эту победу вполне заслуженно», – сказала она.



Одна из ключевых целей состязания – содействовать самоанализу образовательных организаций в области технологий и практики достижения индивидуальной успешности. 1 ноября жюри подвело итоги заочного этапа конкурса. Из 290 конкурсных работ, допущенных к участию в заочном этапе, были отобраны 15 лучших. 26 ноября команды этих школ встретились на очном этапе конкурса. В этом году он впервые проходил в течение трех дней.



Участники прошли три конкурсных испытания: презентацию деятельности образовательной организации, демонстрацию способов реализации одного из десяти правил успешной педагогической и управленческой деятельности и «турнир капитанов» – обсуждение актуальной темы современного образования в формате круглого стола. Его главную тему определили сопредседатели конкурса: академик Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Асмолов и учитель обществознания и права математической школы № 1 имени Х. И. Ибрагимова г. Грозного Чеченской Республики, победитель всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017» Алихан Динаев.



Пермская школа № 22 – образовательное учреждение с углубленным изучением иностранных языков. Ученики школы часто становятся призерами всероссийских олимпиад.