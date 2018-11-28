Пермский край приобрел объекты недвижимости у ОАО «РЖД»

16:23 | 30.11.2018

Пермский край приобрел у ОАО «РЖД» объекты недвижимого имущества.



Стороны заключили договор на приобретение объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Локомотивная, 18. Объекты расположены в коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей, выкуплены в целях развития транспортной инфраструктуры и градостроительства Пермского края, в том числе в части строительства автомобильной дороги «Переход ул. Строителей - площадь Гайдара - ул. Стахановская».



Цена договора составляет 798 771 000 рублей. Источник финансирования - средства бюджета Пермского края.



Одновременно с этим ОАО «РЖД» передало министерству транспорта Пермского края право аренды на земельные участки под выкупленными объектами недвижимости сроком на 49 лет.