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Пермь: новости дня


15:45 | 30.11.2018

Пермский край готов сказать «спасибо» своим амбассадорам

Начался прием заявок на получение ежегодной премии «Посол Пермского края». До 10 декабря любой житель региона может предложить, кого именно нужно наградить почетным знаком пермского амбассадора. Уже в четвертый раз экспертный совет будет выбирать людей и организации, которые в этом году внесли значительный вклад в повышение и продвижение туристической привлекательности Пермского края.

«В Пермском крае есть много людей, событий, коммерческих и некоммерческих проектов, благодаря которым регион становится более известным в России и мире, более близким и интересным для самих жителей края. Но, к сожалению, редкие из них получали публичное признание своих заслуг. «Посол Пермского края» - по сути, это «большое спасибо» от региона. Каждый год мы видим искреннюю радость и гордость тех, кто получает премию. Для многих, несмотря на заслуги, это первая публичная награда», - говорит член экспертного совета премии Петр Кравченко.

В разные годы обладателями премии становились авторы турмаршрутов, рестораторы, издатели, добровольцы, благотворители, журналисты и блогеры, разработчики мобильных приложений и обычные люди, желающие наполнить ярким пермскую действительность.

Подать заявку можно на сайте премии posolperm.ru. Шорт-лист номинантов на премию организаторы объявят 15 декабря, а торжественная церемония, на которой станут известны имена новых послов региона, пройдет 20 декабря в «Фестивальном доме» на эспланаде.

В 2018 году премия будет присуждена в номинациях «Туристический маршрут», «Туристический оператор (внутренний туризм)», «Туристический оператор (въездной туризм)», «Гостеприимство (отели)», «Гостеприимство (рестораны)», «Издательский проект», «Мультимедиа проект», «Организация в сфере культуры и образования», «Журналист и блогер», «Событие (российское и международное)», «Событие (региональное)», «Персона», «Бизнес».

Среди известных организаций и людей, получавших премию, - Пермский университет, Театр «У моста», Теодор Курентзис, Музей Пермских древностей, фестивали «Флаэртиана» и «Дягилевские сезоны», издательство «Маматов» и отель «Урал».

Организатором «Посла» выступает Туристский информационный центр. Премия проводится при поддержке министерства культуры Пермского края, фестиваля «Пермский период. Новое время» и Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края.

© «Вечерние Ведомости»

 


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