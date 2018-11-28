Пермский край готов сказать «спасибо» своим амбассадорам

15:45 | 30.11.2018

Начался прием заявок на получение ежегодной премии «Посол Пермского края». До 10 декабря любой житель региона может предложить, кого именно нужно наградить почетным знаком пермского амбассадора. Уже в четвертый раз экспертный совет будет выбирать людей и организации, которые в этом году внесли значительный вклад в повышение и продвижение туристической привлекательности Пермского края.



«В Пермском крае есть много людей, событий, коммерческих и некоммерческих проектов, благодаря которым регион становится более известным в России и мире, более близким и интересным для самих жителей края. Но, к сожалению, редкие из них получали публичное признание своих заслуг. «Посол Пермского края» - по сути, это «большое спасибо» от региона. Каждый год мы видим искреннюю радость и гордость тех, кто получает премию. Для многих, несмотря на заслуги, это первая публичная награда», - говорит член экспертного совета премии Петр Кравченко.



В разные годы обладателями премии становились авторы турмаршрутов, рестораторы, издатели, добровольцы, благотворители, журналисты и блогеры, разработчики мобильных приложений и обычные люди, желающие наполнить ярким пермскую действительность.



Подать заявку можно на сайте премии posolperm.ru. Шорт-лист номинантов на премию организаторы объявят 15 декабря, а торжественная церемония, на которой станут известны имена новых послов региона, пройдет 20 декабря в «Фестивальном доме» на эспланаде.



В 2018 году премия будет присуждена в номинациях «Туристический маршрут», «Туристический оператор (внутренний туризм)», «Туристический оператор (въездной туризм)», «Гостеприимство (отели)», «Гостеприимство (рестораны)», «Издательский проект», «Мультимедиа проект», «Организация в сфере культуры и образования», «Журналист и блогер», «Событие (российское и международное)», «Событие (региональное)», «Персона», «Бизнес».



Среди известных организаций и людей, получавших премию, - Пермский университет, Театр «У моста», Теодор Курентзис, Музей Пермских древностей, фестивали «Флаэртиана» и «Дягилевские сезоны», издательство «Маматов» и отель «Урал».



Организатором «Посла» выступает Туристский информационный центр. Премия проводится при поддержке министерства культуры Пермского края, фестиваля «Пермский период. Новое время» и Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края.