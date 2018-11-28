Первый в Пермском крае проморобот МФЦ приступил к выполнению своих трудовых обязанностей

13:33 | 30.11.2018

Свой первый рабочий день робот-консультант провел в филиале «Индустриальный-2», расположенном по адресу: Пермь, ул. 9 Мая, 3. Именно здесь будет проходить его погружение в профессию консультанта многофункционального центра.



Робот встречает и провожает посетителей. С его помощью заявитель может проверить статус талона электронной очереди (получить информацию о том, сколько человек находится перед ним), узнать о готовности документов, проконсультироваться по большинству предоставляемых в МФЦ услуг, отсканировать документы.



Напомним, промобот – изобретение пермской компании с одноименным названием. Робот приобретен в рамках программы по модернизации краевого многофункционального центра, с целью повышения качества обслуживания населения.



– Специально для робота МФЦ был разработан набор уникальных функций. Например, с помощью робота можно значительно сократить время ожидания в отделении. Благодаря встроенному в робота сканеру и функции автозаполнения документов посетитель сможет самостоятельно подготовить необходимый пакет документов, а также получить талон электронной очереди, – рассказали в пресс-службе Promobot.



Сейчас новый «железный» сотрудник МФЦ работает в тестовом режиме – необходимо отладить все процессы, оценить, удобно ли пользователю работать с ним. К своим постоянным трудовым обязанностям он приступит во второй половине декабря.



Стоит отметить, что краевым МФЦ организован конкурс «Придумай имя роботу». С 2 по 23 ноября предложить свой вариант имени для «железного» специалиста мог любой желающий. В результате от жителей Прикамья поступило более 100 заявок. Лучшее из предложенных имен выберут методом голосования, которое будет запущено в понедельник, 3 декабря, на официальной странице МФЦ «ВКонтакте» (vk.com/permmfc), а также на сайте учреждения mfc-perm.ru. Итоги конкурса подведут 19 декабря 2018 года. Победителем станет участник, первым предложивший вариант с наибольшим количеством голосов. Он получит подарки от МФЦ и компании Promobot.