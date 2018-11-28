Почти 250 пермяков перешли к заключительному блоку дистанционного отбора конкурса «Лидеры России»

12:31 | 30.11.2018

Подведены итоги второго блока тестирования дистанционного этапа отбора конкурса управленцев «Лидеры России» 2018–2019 гг. — теста общих знаний о России. Впереди третий, заключительный блок тестирования — проверка управленческого потенциала. По итогам первых двух тестовых блоков допуск к нему получили 15 046 конкурсантов. Из них почти 250 — пермяки.



«В прошлом году к третьему блоку тестов были допущены 12,5 тысячи человек. В этот раз почти на 3 тысячи больше. В конкурсе принимает участие все больше талантливых и целеустремленных управленцев, которые демонстрируют высокий уровень аналитических способностей и эрудиции», — прокомментировал руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.



Всего из Приволжского федерального округа к заключительному блоку дистанционного отбора конкурса допущено 2635 участников. Из них 19 % — из Самарской области, 17,69 % — из Нижегородской области, 12,4 % — из Башкирии, 10,88 % — из Татарстана, 9,36 % — из Пермского края.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал, что регион заинтересован в квалифицированных и умеющих решать многоуровневые задачи специалистах. Важная роль в поиске таких кадров отводится кадровым конкурсам федерального и регионального уровня.



Напомним, заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» направили более 3200 жителей Пермского края. В прошлом году среди победителей кадрового конкурса было три пермяка. Впоследствии одна из них, Анна Козицына, трудоустроилась в отдел государственной службы администрации губернатора Пермского края. Она стала руководителем проекта «Молодежный резерв Прикамья — 2018».



Следующий блок тестирования — тест управленческого потенциала — пройдет 2–4 декабря. В январе — феврале 2019 года конкурсанты, показавшие наилучшие результаты, встретятся в региональных полуфиналах, финал состоится в марте.



Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.