Пермь: новости дня
12:23 | 30.11.2018
Пермяки успешно выступили на IV Национальном чемпионате «Абилимпикс-2018»
Министр образования и науки Пермского края отмечает, что проведение конкурсов «Абилимпикс» стало эффективным инструментом профориентации людей с инвалидностью и их дальнейшего трудоустройства. «Чемпионат расширяет круг профессий, доступных людям с ограниченными возможностями здоровья, а также помогает им чувствовать себя увереннее и легче адаптироваться в обществе. Это не только соревновательная площадка, но и площадка приобретения новых знаний и навыков!» – подчеркнула Раиса Кассина.
5 представителей Прикамья стали призерами соревнований по различным компетенциям. Вторые места в компетенциях «Разработка программного обеспечения (программирование)» и «Массаж» заняли Ярослав Денисов из Пермского института (филиала) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова и Анна Черепанова из общественной организации инвалидов «Чернушинское общество слепых». Третьи места в компетенциях «Декоративное искусство (художественная вышивка)», «Декоративное искусство (вязание спицами)», «Парикмахерское искусство» у Вероники Карсаковой из Пермского краевого колледжа «Оникс», Кристины Азановой из Пермского краевого колледжа «Оникс» и Екатерины Петровых из Пермского техникума промышленных и информационных технологий.
В этом году представители Пермского края участвовали в соревнованиях по 15 компетенциям: «Парикмахерское искусство», «Портной», «Декоративное искусство: художественное вышивание», «Декоративное искусство: вязание спицами», «Поварское дело», «Кирпичная кладка», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Обработка текста», «Администрирование баз данных», «Сетевое и системное администрирование», «Веб-дизайн», «Разработка программного обеспечения (программирование)», «Массажист», «Экономика и бухгалтерский учет» и «Торговля».
Всего с 2016 года победителями и призерами чемпионатов «Абилимпикс» разного уровня стали 45 представителей Пермского края. Напомним, в региональном этапе конкурса приняли участие более 100 жителей Пермского края с ограниченными возможностями здоровья. В этом году соревнования проводились по 15 компетенциям среди школьников, студентов и специалистов.
По итогам прошлогоднего «Абилимпикса» 10 участников Пермского края достойно выступили на чемпионате, 4 завоевали серебряные медали.
Отметим, что в 2017 году Пермский край стал одним из двух пилотных регионов, реализующих проект Министерства труда и социальной защиты России по отработке подходов по формированию системы комплексной реабилитации и интеграции инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Кроме того, в Прикамье ведется активная поддержка инклюзивных проектов, в том числе чемпионата «Абилимпикс», где за звание лучшего в профессии соревнуются люди с ограниченными возможностями здоровья. Эти мероприятия, и вся система инклюзивного образования в целом, направлены на скорейшую социализацию детей с ОВЗ, их профессиональный и личностный рост, на воспитание терпимости и понимания у их сверстников.
© «Вечерние Ведомости»
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