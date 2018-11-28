В выходные в Перми потеплеет

12:13 | 30.11.2018

Сейчас в столице Прикамья -11 градусов, пасмурно. Сегодня, 30 ноября, в Перми ожидается слабый снег, к вечеру потеплеет до -6°С.



Завтра столбик термометра покажет около -7°С. В воскресенье, 2 декабря, будет облачно с прояснениями, около -6°С днем и до -14°С ночью. На следующей неделе, по предварительным прогнозам, после краткого похолодания вновь придет потепление.