В 2019 году «СИБУР» запустит новое производство на территории Пермского края

19:03 | 29.11.2018

29 ноября в Перми состоялась церемония завершения механико-монтажных работ на производстве диоктилтерефталата (ДОТФ) ПАО «СИБУР-Химпром». Строительство промышленного объекта ведется в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК). Участие в церемонии приняли губернатор Пермского края Максим Решетников и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.



Производство ДОТФ на пермской площадке СИБУРа станет третьим по счету в Европе. При этом, по объемам производства (100 тыс. тонн в год) «СИБУР» займет лидирующую позицию. Согласно проекту, новое производство должно быть запущено в 2019 году.



Губернатор Прикамья Максим Решетников заявил, что сейчас руководство региона и «СИБУРа» ведут переговоры о реализации нового инвестиционного проекта на территории края. «Этот проект близится к завершению, сегодня уже завершены механико-монтажные работы, стартуют – пусконаладочные. Новый объект появился в рамках специнвестконтракта: край предоставил налоговые льготы, вместе с компанией мы решали текущие вопросы. Сейчас у нас задача провести переговоры с «СИБУРом» по реализации на территории края и других инвестиционных проектов. Мы, конечно, готовы предоставить наилучшие экономические условия, чтобы «СИБУР» развивался именно здесь», – обозначил Максим Решетников.



По словам председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова, руководство холдинга рассматривает возможность создания в Перми «нишевых» продуктов. «Мы рассматриваем дальнейшую специализацию пермского предприятия, создание «нишевых» продуктов – видим именно в этом потенциал для развития. Сейчас как раз обсуждаем с краевыми властями возможности нового партнерства по этому направлению», – рассказал Дмитрий Конов.



Специалисты компании поясняют: диоктилтерефталат как пластификатор используется при производстве кровли, линолеума, обоев, кабельных пластикатов и т.д. ДОТФ является экологичным и безопасным по сравнению с другими пластификаторами. Изделия, полученные с помощью ДОТФ, отличаются большей прочностью и износостойкостью вследствие его малолетучести.



Напомним, в настоящее время в Пермском крае действует 7 региональных специальных инвестиционных контрактов (с ЗАО «Лысьвенский металлургический завод», ПАО «Протон – Пермские моторы», ООО «Сода-Хлорат», ПАО «Уралкалий», АО «Новые Фитинговые Технологии», АО «Сибур-Химпром» и ПАО «Метафракс») и 1 федеральный (с АО «МХК «ЕвроХим»). Объем инвестиций по всем СПИКам – более 200 млрд рублей. Благодаря заключенным договорам создается порядка 4,5 тысячи рабочих мест.



В рамках СПИК в отношении пермской площадки «СИБУРа» осуществляются следующие меры государственной поддержки: налоговая ставка по налогу на имущество в размере 0%; пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет Пермского края, в размере 13,5%; сохранение действующих на момент заключения СПИК налоговых льгот и преференций (налоговых ставок), установленных законодательством Пермского края, нераспространение вновь вводимых региональных налогов и сборов на весь период действия СПИК.



Отметим, АО «Сибур-Химпром» – предприятие, входящее в состав крупнейшей нефтехимической компании России и Восточной Европы АО «СИБУР Холдинг». АО «Сибур-Химпром» специализируется на переработке жидких углеводородов и является одним из ведущих российских производителей вспенивающегося полистирола. На предприятии действуют три основных производства:

– производство бутиловых спиртов и 2-этилгексанола мощностью 160 тыс. тонн в год;

– производство этилбензола (мощностью 220 тыс. тонн в год), стирола (мощностью 135 тыс. тонн в год) и полистирола (100 тыс. тонн в год);

– производство по выпуску этилена и пропилена.



Продукция компании поставляется на предприятия более 11 регионов страны, а также экспортируется в Финляндию, Чехию, Украину, Беларусь, Польшу, Литву, Казахстан, Киргизстан, Словению и Словакию.