В Перми открылись новые очистные сооружения с уникальными для Европы технологиями

18:49 | 29.11.2018

29 ноября состоялось торжественное открытие очистных сооружений на пермском предприятии «СИБУРа». В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.



Глава Прикамья отметил, что на территории региона «СИБУР Холдинг» ведет активную инвестиционную политику. «Мы видим, что компания инвестирует в разные направления. Сейчас мы находимся на реконструированном экологическом объекте, которой очень важен для экологии Пермского края. Важно, что это не разовый объект, а реализация многолетней программы компании по улучшению экологической ситуации», — подчеркнул губернатор.



Дмитрий Конов отметил, что в тех регионах, где присутствует СИБУР, предприятия компании реализуют социальные и экологические проекты, а также создают комфортные условия жизни для своих сотрудников.



После реконструкции очистные сооружения смогут пропускать более 3 млн кубометров сточных вод в год. При этом качество очистки воды станет существенно выше прежнего. Оно будет превышать требования федерального законодательства. Такого качества очистки поможет достичь единственный в Европе механический фильтр доочистки сточных вод. А также 20 видов микроорганизмов общим объемом 24 тонны.



Кроме того, обновленные очистные сооружения обеспечат высокую экологичность нового производства диоктилтерефталата (ДОТФ), пуск которого запланирован уже в 1 полугодии 2019 года.



Очистные сооружения пермского предприятия «СИБУРа» снизят нагрузку на городские очистные сооружения ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья». Это даст резерв мощности муниципальных очистных сооружений и возможность развития других промышленных предприятий города, а также гражданского строительства.



Общий бюджет проекта реконструкции очистных сооружений АО «СИБУР-Химпром» составляет 663 млн рублей, в том числе 315 млн рублей, направленных на строительство блока биологической очистки.