ПАО «СИБУР Холдинг» закупит на свои предприятия пермское оборудование

18:41 | 29.11.2018

29 ноября состоялось подписание «Дорожной карты» по взаимодействию Пермского края с ПАО «СИБУР Холдинг». Подписи под документом поставили глава региона Максим Решетников и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов. Документ предусматривает реализацию мероприятий по промышленной кооперации, развитию цифровых технологий, выстраиванию системы подготовки специалистов, обмен лучшими практиками в области менеджмента и экологии. Предполагается, что в ходе сотрудничества на объектах «СИБУРа» будет увеличена доля пермских технологий, оборудования, систем и материалов, программных продуктов. В «Дорожную карту» на ближайшие три года включены 27 пермских предприятий.



По словам главы региона Максима Решетникова, подписание «Дорожной карты» - это этап по развитию кооперации пермских предприятий с предприятиями «СИБУРа». «Важно, чтобы наши предприятия не просто получали заказы, а чтобы они сотрудничали с лидерами отраслей, таких, как «СИБУР». Потому что требования, которые ставит «СИБУР» к закупаемому оборудованию, это требования завтрашнего дня, – подчеркнул Максим Решетников. – Поэтому, когда пермские предприятия начинают поставки на «СИБУР», это означает, что у них самые передовые разработки, что автоматически открывает перед ними новые рынки сбыта».



Как отметил председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, многие пермские технологии, которые тестировались на пермском предприятии «СИБУРа», тиражируются на другие компании холдинга. «Пермский край уникален сочетанием традиционных отраслей промышленности с инновационными разработками. Здесь мы видим диджитализацию в действии, – обозначил Дмитрий Конов. – Для нас важно понимать, что наши подрядчики готовы адаптировать новые технологии под наши запросы, под стратегию развития компании на несколько лет вперед».



Для более эффективного выстраивания кооперации «СИБУРа» с пермскими предприятиями состоялась презентация IT- и промышленных разработок. На площадке технопарка «Морион диджитал» были представлены разработки в области интернета вещей, в частности, в сфере безопасности, управления активами, энергоэффективности.



На площадке ООО «Инкаб» была организована специализированная выставка. Такой формат презентации новейших разработок и зарекомендовавших себя технологий доказал свою эффективность – пермские предприятия увеличивают долю своей продукции на крупнейших промышленных предприятиях страны.



Подобные мероприятия проводились для ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», госкорпорации «Россети». Свою продукцию делегации «СИБУРа» представили 29 предприятий Пермского края, в числе которых ПАО «НПО «Искра», ООО «Эрис», АО «Новые фитинговые технологии», ООО «Камский кабель», ЗАО «ИнтроСканТехнолоджи», АО «Сорбент» (ООО «Зелинский групп»), ОАО «Суксунский оптико-механический завод».



Делегации промышленного гиганта презентовали разработки в сфере машино- и приборостроения, систем мониторинга и контроля, производства соединительных деталей трубопроводов, кабельно-проводниковой продукции, IT- решений, а также в сфере производства средств индивидуальной защиты персонала.



Так, ООО ИК «Механика» представила транспортное устройство для перемещения железнодорожных составов на комбинированном ходу.



Компания «Эрис» уже около пяти лет работает с «СИБУРом». Разработки пермской компании позволили «СИБУРу» отказаться от зарубежных аналогов. На выставке предприятие представило газоаналитическое оборудование, которое обеспечивает безопасность персонала и оборудования на опасных производственных объектах. «Наше оборудование измеряет предельно допустимые концентрации и довзрывные концентрации токсичных и горючих газов. Также мы разработали системы по комплексной автоматизации и обеспечению безопасности, – отметил начальник отдела продаж компании Сергей Гагарин. – Наше конкурентное преимущество — это территориальная близость к заказчику».



Разработки ЗАО «Газкомпозит» уже используются на объектах «Газпрома», компания ищет сотрудничества и с предприятиями «СИБУРа». На выставке пермяки представили два изделия. По словам директора компании Максима Караваева, одно из них — система мониторинга трубопровода. Принцип работы устройства заключается в установке датчиков мониторинга в опасные разрезы трубы. Они передают изменения состояния (давления, напряжения) и позволяют предотвращать аварийные ситуации.