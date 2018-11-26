Минтранс прекращает выдавать спецразрешения на движение по автодорогам Прикамья

17:07 | 29.11.2018

Специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам Прикамья будут выдаваться в Инспекции государственного технического надзора.



В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 6 августа 2018 г. № 77 контрольно-надзорные функции передаются из министерства транспорта Пермского края в Инспекцию государственного технического надзора Пермского края.



Такое решение принято в целях усиления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог и контроля за деятельностью специализированных организаций.



В связи с этим с 3 декабря 2018 года предоставление государственной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам Пермского края крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств и осуществление деятельности по проведению проверок, ведению реестра специализированных организаций, осуществляющих деятельность по перемещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств, на территории Пермского края будет осуществляться в Инспекции государственного технического надзора Пермского края. Адрес: г. Пермь, бульвар Гагарина, 10, кабинет 701.