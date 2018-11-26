В пермской библиотеке им. Горького презентуют электронное пианино

17:03 | 29.11.2018

3 декабря в 17:00 в краевой библиотеке им. А. М. Горького состоится презентация нового музыкального инструмента – электронного пианино фирмы Casio. В рамках презентации произойдет торжественная передача пианино министерством культуры Пермского края читателям библиотеки и праздничный концерт «Многообразие фортепиано».



Заведующая отделом музыкально-нотных изданий и звукозаписей Римма Зыкова: «Для нас приобретение инструмента - очень важное событие. Перед нами открываются новые возможности в сфере расширения услуг для читателей-специалистов, повышения качества обслуживания. Работа с нотными изданиями станет интереснее и привлекательнее для студентов, музыкантов и любителей, занимающихся вопросами композиции, аранжировкой и т.п.».



Концерт «Многообразие музыки» станет завершающим в рамках празднования 110-летия со дня основания отдела музыкально-нотных изданий и звукозаписей библиотеки им. А. М. Горького. В программе: шедевры отечественного и зарубежного музыкального искусства в исполнении лауреатов международных и всероссийских конкурсов, студентов факультета музыки ПГГПУ и ПГИК, учащихся детских музыкальных школ.



Презентация и концерт пройдут в конференц-зале краевой библиотеки им. Горького (3 этаж, левое крыло). Вход свободный.