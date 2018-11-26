Пермский край определил границы со всеми соседствующими регионами

16:54 | 29.11.2018

29 ноября депутаты Законодательного собрания Пермского края одобрили законопроекты об утверждении соглашений по местоположению границ со Свердловской областью и Республикой Удмуртией.



Ранее краевой парламент уже утвердил границы Пермского края с Кировской областью, Республикой Башкортостан и Республикой Коми. Пермский край стал десятым субъектом Федерации, полностью определившим свои границы.



«Планируется, что в декабре текущего года границы Пермского края со всеми смежными субъектами Российской Федерации будут внесены в реестр недвижимости. Это позволит минимизировать количество территориальных и земельных споров, обеспечить защиту прав граждан и юридических лиц на объекты недвижимого имущества. Кроме того, установление границ региона поспособствует эффективному управлению земельными ресурсами и, как следствие, повысит инвестиционную привлекательность региона», — отметил министр управления имуществом и земельными отношениями Пермского края Николай Гончаров.



Общая протяженность границ Прикамья превышает две тысячи километров.



Отметим, до этого в России полностью были определены границы только девяти субъектов — Москвы, Амурской, Астраханской и Владимирской областей, республик Калмыкии, Бурятии, Якутии, а также Югры и Ямало-Ненецкого автономных округов.