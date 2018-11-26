Сотрудница ГУФСИН Пермского края получила орден «За заслуги перед Отечеством»

15:33 | 29.11.2018

Сотрудник отдела специального назначения ГУФСИН России по Пермскому краю Мария Молчанова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



В Доме правительства России заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец провела встречу с руководителями федераций самбо, тренерами и представителями национальной сборной. Мероприятие завершилось вручением присутствующим правительственных наград. За большой вклад в развитие и популяризацию самбо медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была награждена сотрудник отдела специального назначения ГУФСИН России по Пермскому краю Мария Молчанова на основании Указа президента России от 13.11.2018 № 656 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».



Напомним, что Мария Молчанова внесла существенный вклад в победу сборной Российской Федерации на чемпионате мира по самбо, прошедшем в столице Румынии Бухаресте с 9 по 11 ноября этого года. В ходе соревнования она добыла для национальной сборной первое золото чемпионата в весовой категории до 48 кг. Таким образом, стала четырехкратной чемпионкой мира. Также Мария является заслуженным мастером спорта Российской Федерации. Активно участвует в популяризации борьбы самбо на территории Пермского края, обучая подрастающее поколение.