Суд дисквалифицировал директора пермской УК «ЖилДом»

15:24 | 29.11.2018

27 ноября мировой суд Свердловского района города Перми признал директора ООО «УК «ЖилДом», ИНН 5907056501, Константина Давлятшина виновным в административном правонарушении – нарушении лицензионных требований при управлении многоквартирными домами – и назначил ему наказание в виде дисквалификации сроком на один год.



Основанием для дисквалификации должностного лица управляющей организации является повторное привлечение к ответственности за совершение однородного правонарушения.



Ранее Давлятшин уже привлекался к административной ответственности за ненадлежащее оказание услуг по договору управления многоквартирным домом, что свидетельствует о его пренебрежительном отношении к исполнению своих обязанностей.



Со стороны директора Давлятшина нарушения закона носят систематический характер.



В августе 2018 года Инспекцией госжилнадзора Пермского края в отношении ООО «УК «ЖилДом» была проведена внеплановая выездная проверка по жалобам жителей многоквартирных домов по адресам: г. Пермь, проезд Серебрянский, дом 14, и ул. Солдатова, дом 26.



Жители жаловались на бездействие директора управляющей компании в решении многочисленных проблем в домах, таких как грязь в подъездах, протечки, разрушение отмостки, отслоение фасадной плитки, отслоение штукатурки, отсутствие осветительных приборов в межквартирных коридорах и незадымляемой лестничной клетке, наличие незакрытых проводов.



При рассмотрении дела судом установлено, что управляющая компания не обеспечила надлежащее содержание общего имущества в указанных многоквартирных домах, меры по недопущению нарушений требований жилищного законодательства приняты не были.



Судебный акт еще не вступил в законную силу.