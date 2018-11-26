«ЕЭС-Гарант» повысил качество горячей воды для полусотни домов Перми

14:08 | 29.11.2018

Пермский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» завершил модернизацию систем горячего водоснабжения части жилого фонда в микрорайоне Зеленое Хозяйство (Свердловский район Перми). В 45 жилых домах и пяти социальных объектах установлены современные теплообменники и системы автоматического регулирования подачи горячей воды, а также смонтированы регуляторы температуры и расхода. Это позволило исключить перебои подачи коммунального ресурса.



Действовавшая в этих домах система обеспечения горячего водоснабжения работала с 70-х годов и была изношена, что вызывало постоянные жалобы жителей. Для решения вопроса управляющая организация УК «ЭксКом» обратилась в Пермское МУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство», на балансе которого находится это энергооборудование. В итоге было принято решение обновить системы ГВС жилых домов и вывести из эксплуатации устаревшие бойлерные. Это позволило сократить затраты на электро- и тепловую энергию, устранить потери на сетях и снизить расход энергоресурсов.



Сейчас население Зеленого Хозяйства пользуется услугой водоснабжения нормативного качества. Комплексный проект по внедрению современных энергоэффективных технологий в микрорайоне реализован в рамках партнерства администрации Перми, ресурсоснабжающей организации и УК, обслуживающей жилой фонд.



Пермский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» продолжит сотрудничество с краевыми муниципалитетами по повышению энергоэффективности в сфере теплоснабжения. В результате будет повышено качество коммунальных услуг с существенным сокращением расходов на них. Среди самых перспективных разработок в этом направлении – установка оборудования систем автоматизированной регулировки тепла («погодозависимая автоматика»), индивидуальные тепловые пункты (ИТП), позволяющие экономить до 30 % на потреблении тепла и одновременно в разы повышать качество услуг отопления и ГВС, а также установка и модернизация котельных.