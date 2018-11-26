1200 человек воспользовались адресной помощью Прикамья при переходе на цифровое телевидение

14:01 | 29.11.2018

В Прикамье оказывается адресная социальная помощь при переходе на цифровое телевидение. Краевые власти компенсируют затраты ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам, получающим социальную пенсию.



Сегодня адресной помощью на приобретение оборудования для цифрового ТВ воспользовались уже 1200 пенсионеров.



Напомним, проживающим в зоне охвата цифровым вещанием отдельным категориям жителей региона для покупки цифровой приставки к телевизору социальная поддержка оказывается в размере до 1000 рублей, тем, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, – до 6000 рублей, для покупки спутниковой тарелки.



Согласно указу президента, с января 2019 года в России планируется переход на цифровое телевидение. Как отмечал ранее губернатор Пермского края Максим Решетников, при переходе на цифровое вещание важно оказать необходимую социальную поддержку старшему поколению и жителям со старым оборудованием.



Отметим, механизм предоставления материальной помощи предполагает, что граждане после покупки оборудования для цифрового ТВ обращаются в территориальное управление министерства социального развития Пермского края по месту жительства за компенсацией либо органы социальной защиты самостоятельно оказывают содействие в приобретении и установке цифрового оборудования. Ознакомиться со списком территориальных управлений можно на сайте министерства социального развития Пермского края (http://minsoc.permkrai.ru/ministerstvo/territorialnye-upravleniya/).



Переключение телевизионного вещания с аналогового на цифровое начнется после 10 января. Дополнительная информация по телефону горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный) и на сайте ртрс.рф.