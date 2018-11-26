В Перми усилен контроль за уборкой снега с парковочных карманов

13:11 | 29.11.2018

За некачественное содержание предусмотрена административная ответственность.



Качество уборки снега на парковках контролируется у торговых центров, административных зданий и вдоль проезжих частей. Нарушения выявляются как в результате рейдов специалистов администраций районов, так и по обращениям горожан. Так, в администрацию Ленинского района поступали жалобы на ненормативное состояние территории по улице Окулова, 74 у предприятия «Пермалко», где были не очищены зоны платных парковок. После замечания от районных властей подрядная организация очистила парковки в короткие сроки.



Особое внимание уделяется территориям у крупных торговых центров, куда съезжается большое количество людей. В результате одного из рейдов был выявлен не вывезенный снег у ТРК «Колизей Atrium» и «Колизей Cinema» по улице Ленина, 60 и улице Куйбышева, 16. Снег вывезли в этот же день в ночное время.



В ходе обследования территории Дзержинского района было проверено 57 стационарных и нестационарных торговых объектов, среди них торговые центры «Базар», «Славяновский плаза», «Крисанова, 19», «Парк Авеню», «Земляника», «Караван», «Времена года». Нарушений не выявлено, прилегающие территории находились в нормативном состоянии. Также были обследованы автостоянки открытого типа по улице Углеуральской, шоссе Космонавтов, 57 и 72, улице Крылова, 38, на проспекте Парковом, 45в и улице Есенина, 5/2, нарушений не выявлено.



Однако замечания были даны универмагу «Абсолют» по улице Мильчакова, 14 и дому быта «Новинка» на улице Екатерининской, 163. Они привели территории в порядок в установленный срок.



Содержание парковочных карманов подразумевает уборку снега и вывоз снежных куч. Большую часть работ проводят ночью, когда не мешают машины. Однако не все владельцы убирают свои автомобили, что затрудняет качественную уборку снега.



- Например, на улице Маршала Рыбалко водители бросают свои машины в парковочных карманах на ночь или более длительный срок. В случае выявления брошенных машин направляется запрос в ГИБДД на определение собственника, после чего на него составляется административный протокол, - отметили в администрации Кировского района.



За неудовлетворительное содержание территории предусмотрена административная ответственность.