На выходные в Перми будет ограничено движение по Коммунальному мосту

12:33 | 29.11.2018

С 23:00 30 ноября до 06:00 3 декабря будет действовать ограничение по двум полосам. Сначала перекроют две полосы в направлении правого берега, затем две полосы в противоположном направлении.



На мосту будут проводить работы по замене резиновых компенсаторов деформационных швов в связи с их естественным износом, рассказали в МКУ «Пермблагоустройство». Такие работы проводятся именно зимой, потому что деформационный шов максимально раскрывается при отрицательных температурах.



Подрядчик установит дорожные знаки и бетонные ограждения.