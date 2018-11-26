Доходы Пермского края за 9 месяцев 2018 года увеличились на 7,4 %

12:25 | 29.11.2018

Увеличение доходов Прикамья за январь – сентябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составило 7,4 %, отметила министр финансов Пермского края Елена Чугарина в отчете об исполнении регионального бюджета, представленном на заседаниях комитетов Законодательного собрания.



Министр отметила, что краевой бюджет на протяжении 9 месяцев сохраняет устойчивость, доходная часть стабильно наполняется.



В период с января по сентябрь 2018 года в бюджет Пермского края поступили доходы в сумме 91,2 млрд рублей, или 73 % от уточненного годового плана. Основной рост доходной части бюджета региона обеспечили налоговые поступления. Налог на прибыль организаций в период с января по сентябрь 2018 года принес в краевую казну 35,5 млрд рублей, что на 21 % больше, чем за аналогичный период 2017 года. На это повлияло увеличение региональной налоговой ставки на 0,5 %, а также рост налоговой базы, в том числе по крупнейшим налогоплательщикам. Рост заработной платы на 8,7 % к аналогичному периоду 2017 года привел к увеличению поступлений по налогу на доходы физических лиц на 3,8 %, они составили 20,9 млрд рублей.



В то же время поступления из федерального бюджета сократились на 18 % в сравнении с объемом, полученным за аналогичный период 2017 года, и составили 10,8 млрд рублей.



Расходы краевого бюджета за 9 месяцев 2018 года исполнены в объеме 82 млрд рублей, что составляет 60 % от уточненного годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года исполнение бюджета снизилось на 5 % (по итогам 9 месяцев 2017 года исполнение бюджета было зафиксировано на 65 %). Как поясняют в профильном ведомстве, снижение доли исполнения наблюдается по тем госпрограммам, где в этом году большая доля инвестиций. Согласно установленному порядку оплаты, значительные объемы бюджета будут освоены в IV квартале.



На реализацию муниципальных программ и инвестиционных проектов в 2018 году в краевом бюджете предусмотрено 1,6 млрд рублей, из которых за девять месяцев по заявкам муниципалитетов было распределено 89 %, заключено 653 соглашения. Основными направлениями предоставления субсидий являются расходы на строительство и приобретение школ – 286,9 млн рублей, детских садов – 263,9 млн рублей, объектов спорта – 163,8 млн рублей и строительство газопроводов – 132,5 млн рублей. На другие инвестиционные проекты направлено 118,1 млн рублей.



Предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований осуществляется по кассовому плану, за 9 месяцев перечислено 6,2 млрд рублей, или 75 % от годовых назначений. Пермский, Соликамский (городской округ Соликамск), Усольский (городской округ Березники), Нытвенский, Кудымкарский, Юсьвинский, Суксунский районы изъявили желание заменить выплату дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ. Как поясняют специалисты регионального минфина, для муниципалитетов это большой плюс – доходы от НДФЛ могут превышать расчетные дотации. Так, в результате замещения доходы Усольского района увеличатся на 44,5 млн рублей.



Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения за 9 месяцев 2018 года составили 1,9 млрд рублей. Показатель аналогичного периода 2017 года – 447 млн рублей, то есть в этом году темп строительства выше в 4 раза. Финансирование всех законтрактованных объектов, оплата по которым не успеет пройти до конца года, будет обеспечено в 2019 году, деньги сохранят целевое назначение.



Расходы дорожного фонда за 9 месяцев 2018 года освоены на 46 % от годового плана и составляют 6 млрд рублей. Продолжается строительство ключевых проектов: моста через р. Чусовую, Восточного обхода Перми, обхода Чусового, дороги Кунгур – Соликамск и участка дороги Березники – Соликамск. Отмечается, что по итогам года план исполнения краевого бюджета по расходам дорожного фонда будет выполнен на 97 %.



Краевой бюджет за 9 месяцев 2018 года исполнен с профицитом в объеме 9,4 млрд рублей при плановом годовом значении дефицита 11 млрд рублей. Дополнительные доходы, полученные в процессе исполнения бюджета, будут направлены на погашение кредитов коммерческих банков. На начало года задолженность перед кредитными организациями составляла 9 млрд рублей. По состоянию на 1 октября и на сегодняшний день задолженность по кредитам банков отсутствует.



Напомним, проект бюджета Пермского края был принят депутатами Законодательного собрания в первом чтении.