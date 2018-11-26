Игорь Комаров оценил темпы внедрения комплекса «Безопасный город» в регионах ПФО

12:19 | 29.11.2018

В Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание коллегии по вопросам безопасности. Главной темой обсуждения стала реализация концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории регионов ПФО, разработанной по поручению президента России Владимира Путина. В мероприятии, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, приняли участие главы регионов, руководители окружной прокуратуры, правоохранительных органов, представители центрального аппарата МЧС России.



Как отметил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, актуальность и важность рассматриваемого вопроса обусловлена необходимостью повышения уровня общественной безопасности и правопорядка, в том числе через внедрение многофункциональной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагирование на них. Концепция предусматривает создание комплекса во всех субъектах Российской Федерации до 2020 года. Для решения задачи, поставленной главой государства, в регионах ПФО проделана значительная организационная и практическая работа.



Между тем, подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в ПФО, остается ряд нерешенных проблем, которые препятствуют полноценному внедрению системы, способной спрогнозировать чрезвычайные ситуации, обеспечить безопасность населения и нормальное функционирование объектов инфраструктуры муниципальных образований. В частности, заявил Игорь Комаров, необходимо повысить качество работы созданных в регионах межведомственных рабочих групп, привести к нормативному виду техническое состояние единых дежурно-диспетчерских служб в муниципалитетах (основной элемент построения АПК «Безопасный город»).



Опыт Пермского края во время видео-конференц-связи с полпредом представил министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун. По его словам, в Прикамье концепция «Безопасный город» реализуется во всех муниципальных образованиях. В частности, органы местного самоуправления предусмотрели финансирование мероприятий по внедрению и развитию сегментов АПК «Безопасный город». «В настоящее время проходит реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. После завершения работ она позволит в мирное время оповещать жителей региона об угрозах опасных природных явлений и техногенных аварий», — отметил Андрей Ковтун.



Помимо этого в Пермском крае активно внедряются и тестируются сервисы системы «Умный город». Например, в Перми на площадках 7 учреждений образования реализуется проект «Умная школа». В детских садах и школах установлены современная система видеонаблюдения и комплекс оборудования для обеспечения безопасности школьников и преподавателей.



О текущей ситуации в Приволжском федеральном округе и перспективах данной деятельности на федеральном уровне доложила генеральный конструктор системы Оксана Якимюк.



Также наработки и планы в сфере реализации мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» представили сотрудники органов исполнительной власти, курирующие указанный вопрос, руководители правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств в Приволжском федеральном округе.



В рамках заседания коллегии выработаны конкретные предложения, которые позволят повысить эффективность мер по обеспечению безопасности граждан в регионах ПФО.



В этот же день полпреду президента России в ПФО Игорю Комарову продемонстрировали возможности и алгоритм работы Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области, куда поступает вся информация о происшествиях в округе.