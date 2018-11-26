В Прикамье суд рассмотрит иск о смерти ребенка в больнице

17:16 | 28.11.2018

В Кудымкарском районе закончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц 52 и 58 лет, медицинских работников. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, женщин обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.



По данным следствия, вечером 31 декабря прошлого года жительница Кудымкарского района вызвала бригаду скорой помощи в связи с повышенной температурой у ребенка. Его госпитализировали в стационар № 3 с. Ошиб ГБУЗ ПК «Кудымкарская ЦРБ». Состояние ребенка ухудшилось, и его госпитализировали в больницу Коми-Пермяцкого округа. Там он скончался в реанимационном отделении ночью 1 января. В основу предъявленного медработникам обвинения легли результаты комплексных судебно-медицинских экспертиз, выявивших дефекты оказания медицинской помощи пациенту.



Уголовное дело передано в суд.