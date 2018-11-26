Пермь: новости дня
17:02 | 28.11.2018
Пермский край установит границы со всеми соседними регионами
Комитетом одобрены законопроекты об установлении границы Пермского края с соседними субъектами РФ – Удмуртской Республикой и Свердловской областью. Соглашения между регионами были подписаны в начале ноября 2018 года. На сегодняшний день, по информации краевой кадастровой палаты, общая протяженность границ Прикамья превышает две тысячи километров.
– Пермский край одним из первых субъектов России завершает работу по установлению границ с соседними регионами. В предыдущие годы были сверены границы с республиками Башкортостан и Коми, Кировской областью, сейчас эта работа совместно проводится еще с двумя субъектами. Данные по координатному описанию границ будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости, как того требует федеральное законодательство. Установление границ предупреждает возможные земельные и имущественные споры между регионами, вопросы градостроительства, а также облегчает жителям приграничных территорий доступ к ряду региональных льгот, – говорит Александр Бойченко.
Депутаты поддержали законопроект «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов». По словам первого заместителя председателя краевого правительства Романа Кокшарова, принятие документа позволит предоставлять земельные участки без проведения торгов для резидентов ТОСЭР, создаваемой на территории моногорода. Сегодня статус ТОСЭР имеет г. Чусовой, резидентами являются восемь предприятий разной направленности. Проводится работа по созданию ТОСЭР в Нытве.
Парламентарии заслушали информацию о ходе исполнения пунктов постановления Законодательного собрания по итогам выездного заседания комитета в Кишертский район, с докладом выступила первый замминистра территориального развития Светлана Усачёва. Заседание прошло в июне текущего года, тогда от глав муниципалитетов прозвучал ряд предложений по реализации конкурса проектов территориального общественного самоуправления (ТОС). Как отметила Светлана Усачёва, в порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям на софинансирование проектов ТОС внесены изменения. Так, увеличен размер субсидии на один проект с 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Это дало положительный эффект: на конкурс 2018 года поступили проекты более крупные и качественно подготовленные. Также в порядке изменена формулировка по доле софинансирования проекта со стороны населения и бизнеса: чем выше вклад жителей и предпринимателей, тем больше баллов получает проект. Изменен, по просьбе глав муниципалитетов, критерий приоритетности: больше баллов дадут проектам по теме пожарной безопасности и строительства спортивных площадок. В этом году на конкурс проектов ТОС было представлено 140 заявок, из них 52 проекта признаны победителями.
О том, какие шаги предпринимаются краевым правительством в части повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Пермского края, депутатам доложил министр информационного развития и связи Игорь Никитин. Всего в Прикамье предоставляется 230 государственных услуг и 5155 муниципальных, из них в МФЦ государственных – 97, муниципальных – 818. Чтобы повысить их доступность и качество, в регионе постоянно ведется работа по расширению сети МФЦ, по оптимизации процедур предоставления услуг, по сокращению бумажного документооборота. В 2018 году в девяти МФЦ дополнительно открыты 30 окон, и до конца года будет открыто еще семь. Снижается время ожидания приема специалиста, по сравнению с прошлым годом оно уменьшилось в два раза – с 12 до 6 минут. Этот показатель планируется довести до пяти минут.
© «Вечерние Ведомости»
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