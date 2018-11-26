Региональные дирекции «Российской студенческой весны» оценят пермские площадки фестиваля

16:17 | 28.11.2018

30 ноября и 1 декабря Пермь посетят руководители региональных дирекций Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».



В рамках визита состоится подведение итогов реализации Программы «Российская студенческая весна» в 2018 году, установочное совещание, где будет представлена региональная исполнительная дирекция фестиваля, круглые столы по вопросам организации Российской студвесны 2019 года. Одним из ключевых мероприятий визита гостей станет осмотр фестивальных объектов и площадок проведения фестиваля «Российская студенческая весна» в 2019 году.