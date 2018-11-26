Пермских предпринимателей приглашают к участию в аукционах на право размещения НТО

16:14 | 28.11.2018

Принять участие в аукционах могут предприниматели и юридические лица. Торги состоятся 21 декабря. Администрация Перми выставила на торги 45 лотов, из них 33 – повторно.



Места для размещения нестационарных торговых объектов находятся в Кировском, Индустриальном, Мотовилихинском, Ленинском и Свердловском районах, сообщили в департаменте экономики и промышленной политики. Площадь – от четырех (для вендингового автомата по продаже воды) до 30 (для павильонов) квадратных метров. Схема размещения НТО предусматривает торговые точки, специализирующиеся на продаже мяса и мясной продукции, рыбы и морепродуктов, хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, молока и молочной продукции, овощей и фруктов, цветов, печатной продукции.



Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Конкурсная документация размещена на gorodperm.ru/actions/property/tradearea.