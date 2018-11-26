Проект «В движении» соберет в Перми танцевальные коллективы и исполнителей из разных регионов

16:00 | 28.11.2018

В краевой столице стартует Всероссийский студенческий танцевальный проект «В движении». Финальный очный этап конкурса пройдет с 29 ноября по 2 декабря в Перми. Участие в проекте принимают студенческие танцевальные коллективы и индивидуальные исполнители. Номинации проекта: народный танец, эстрадный танец, классический танец, уличные танцы, современный танец, спортивно-бальный танец.



Четыре насыщенных дня конкурса команды проведут среди единомышленников, погрузятся в атмосферу танца, ритма и движения. Участников ждет несколько испытаний, в том числе «визитная карточка», танцевальный баттл и импровизация, подготовленные совместно с именитыми педагогами и хореографами. Наставниками проекта в этом году выступят хореограф телепроекта «Танцы на ТНТ Новый сезон» Артемий Манукян, официальный представитель от России в судейской коллегии чемпионата мира World Hip Hop Championship Владимир Хан, автор обучающих программ и методик, обладатель премии президента РФ «За творческий вклад в работу с молодым поколением» Татьяна Малахова, актриса, участница телевизионного проекта «Танцы на ТНТ» Елизавета Дружинина и другие.



Мероприятие станет центральным событием танцевального направления Национальной премии поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна» и подготовительным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который в 2019 году также примет Пермский край. Победитель конкурса получит денежный приз – 100 000 рублей. Также он получит право без предварительных отборов представлять свой регион на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в 2019 году.



В 2018 году конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Национальная премия поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна» и Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. Проект реализуется с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.