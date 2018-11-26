«Уралкалий» начинает строительство многоквартирных домов в Соликамске для своих сотрудников

13:56 | 28.11.2018

28 ноября состоялась закладка памятного камня в честь начала строительства жилых домов в микрорайоне Клестовка в г. Соликамске. Для сотрудников Группы «Уралкалий» здесь планируется построить два девятиэтажных дома на 175 квартир.

Технология строительства предоставит возможность собственникам жилья при необходимости произвести перепланировку комнат и увеличить полезное пространство жилой площади.

Проект многоквартирных домов от «Уралкалия» предусматривает европейскую концепцию благоустроенного городского пространства. Элементы фасадов зданий будут оформлены в тёмно-красной цветовой гамме, что будет символизировать сильвинитовую руду. Внутридомовые территории будут оборудованы различными зонами отдыха для детей и взрослых, в том числе спортивными площадками. Помимо вместительной автомобильной парковки, предусмотрена отдельная крытая площадка для хранения велосипедов.

Генеральный подрядчик проекта – ООО «ГКМ инжиниринг», застройщик – дочерняя компания ПАО «Уралкалий» АО «Соликамский строительный трест».

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:

– Реализация собственной жилищной программы для сотрудников «Уралкалия» – одно из приоритетных направлений социальной политики компании. Проект строительства многоквартирных домов в Соликамске был выбран сотрудниками Группы «Уралкалий» в ходе презентационных встреч с потенциальными застройщиками. Приоритетное право на приобретение жилья в новых домах в соответствии с программой улучшения жилищных условий будут иметь работники остродефицитных и наиболее востребованных в Группе компаний специальностей.

– В Соликамске мы приступаем к комплексной застройке, что подразумевает не только строительство собственно жилых домов, но и благоустройство прилегающей территории в соответствии с самыми современными градостроительными концепциями комфортной городской среды, - прокомментировал директор по капитальному строительству ПАО «Уралкалий» Алексей Яшников. - Наша задача – возвести дома, отвечающие всем требованиям качества и безопасности по оптимальной для региона цене.

Глава Соликамска Алексей Федотов отмечает хорошие перспективы проекта и его значимость для города:

– Мы рады приветствовать планы компании «Уралкалий» по строительству нового, комфортабельного жилья для своих сотрудников и жителей города. «Уралкалий» не просто строит жилые дома по уникальному проекту, здесь также предусматривается благоустройство придомового пространства на качественно новом для Соликамска уровне. Уверен, данный проект послужит примером и для других застройщиков в городе.

Реализация жилищной программы для сотрудников Группы «Уралкалий» – одно из приоритетных направлений социальной политики. Приобрести квартиры в корпоративных домах работники Группы смогут на льготных условиях: компания будет ежемесячно компенсировать проценты по ипотеке в течение 10 лет. Приоритетное право на приобретение жилья, в соответствии с программой улучшения жилищных условий, будут иметь представители остродефицитных и наиболее востребованных в Группе специальностей.