Пермь: новости дня
13:17 | 28.11.2018
В 2019 году в Прикамье реализуют 170 инициатив жителей
Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, в этом году при активном участии жителей удалось реализовать 170 проектов. Из них 68 – в рамках работы ТОСов, 102 – инициативного бюджета.
«Прежде всего, эти проекты отражают потребности людей: детские и спортивные площадки, ремонт дорог и тротуаров, водопроводов и скважин, благоустройство скверов и парков, – подчеркнул глава региона. – Показатели этого года в очередной раз подтвердили, что население хочет работать вместе с властью над решением местных задач, принимать участие в жизни своих территорий. Такую активность только приветствуем. Поэтому – продолжаем наращивать объемы финансирования инициатив граждан».
Кроме того, Максим Решетников обозначил, что важно не только увеличивать финансирование механизмов решения локальных вопросов, но и расширять географию участников и победителей конкурсов. Для этого краевое министерство территориального развития организует обучение жителей проектной деятельности – как заявиться на конкурс, оформить свою идею, подтвердить ее актуальность. На территории Пермского края было проведено 57 семинаров, в которых приняло участие 1256 человек. В следующем году эта практика будет продолжена.
В ноябре этого года подведены результаты конкурсов проектов инициативного бюджетирования и ТОС на 2019 год. В министерство территориального развития Пермского края поступило 446 проектов: по инициативному бюджетированию – 306, по ТОС – 140. Победителями признаны 170: 118 проектов инициативного бюджетирования и 52 проекта ТОС.
Как отметил в своем докладе первый заместитель председателя правительства – министр территориального развития Роман Кокшаров, в следующем году будут реализованы 170 инициатив граждан, большинство из которых направлено на ремонт водопроводов, что второй год является приоритетным направлением по проектам инициативного бюджетирования.
Представитель ТОСов Юговского сельского поселения Пермского района Адель Булатова поделилась позитивным опытом реализации проектов в этом году. На территории образовано 5 ТОСов, победителями конкурса стали 4 проекта жителей. По словам Адель Булатовой, залог успеха работы ТОСов в командной работе. Краевая поддержка проектов по устройству двух детских площадок и пешеходных дорожек, а также по благоустройству родника составила более 1 млн рублей.
Также на заседании с предложением по развитию проектов инициативного бюджетирования и территориального общественного самоуправления выступил председатель Совета муниципальных образований Пермского края, глава Пермского района Александр Кузнецов. По его словам, в 2018 году по итогам конкурсов на реализацию проектов жителей сформировалась экономия, которую можно было бы направить на другие проекты жителей.
Губернатор эту идею поддержал. Максим Решетников поручил министерству территориального развития организовать круглый стол по вопросам реализации ТОС и ИБ в I квартале 2019 года. На площадке будет поднят вопрос о переходе сэкономленных средств на проекты жителей, не победившие в конкурсе, и другие актуальные вопросы по организации работы ИБ и ТОС.
Отметим, в этом году в бюджете Пермского края на реализацию проектов ТОС и инициативного бюджетирования предусмотрено порядка 128 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом сумма финансирования увеличена на 11 млн рублей. Проектом бюджета Пермского края на 2019 год предусмотрено 128 млн рублей на реализацию инициатив граждан. К 2021 году планируется увеличить объем поддержки до 139 млн рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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