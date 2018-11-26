Полпред президента вручил госнаграды известному пермскому кардиологу и журналисту ГТРК «Пермь»

13:10 | 28.11.2018

27 ноября в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина вручил государственные награды жителям Приволжья.



На церемонию награждения в окружную столицу были приглашены и жители Прикамья - известный пермский журналист Юрий Филимонов и главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Клинический кардиологический диспансер» Сергей Наумов.



Сергей Александрович Наумов связал свою жизнь с медициной более 30 лет назад, поступив в 1985 году в Пермский государственный медицинский институт, и прошел путь в профессии от врача-кардиолога отделения интенсивной терапии до руководителя современного монопрофильного специализированного учреждения, оказывающего высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с болезнями системы кровообращения.



Сергею Наумову присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».



- В своей работе вы создаете и достойно продолжаете новые профессиональные традиции в медицинской науке, - вручая награду, обратился к пермскому врачу Игорь Комаров.



Юрий Анатольевич Филимонов работает на ГТРК с 1993 года, известен и любим жителями Прикамья как радио- и телеведущий, а также автор интересных журналистских проектов. В 2005 году назначен начальником службы радиовещания филиала ВГТРК ГТРК «Пермь».



Указом главы государства Юрий Филимонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.