Пермская прокуратура примет участие в общероссийском дне приема

12:40 | 28.11.2018

12 декабря с 12:00 до 20:00 прокуратура Перми проведет прием в рамках общероссийского дня приема граждан.



На вопросы пермяков ответят прокурор города Перми Андрей Назаров, его заместители Анна Бабкина и Иван Лоскутов.



Обратиться в городскую прокуратуру можно лично по адресу: ул. Луначарского, 3. Кроме того, принимаются обращения по телефону 217-51-26, по факсу 217-52-23; также можно отправить обращение по электронной почте: perm_gorod@prokurorperm.ru.