В Прикамье проверили партию новогодних елей

12:33 | 28.11.2018

В соответствии с Федеральным законом «О карантине растений» ели перед отправкой прошли досмотр.



Государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Пермскому краю вместе со специалистом Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провели в с. Нижний Лып Большесосновского района карантинный фитосанитарный досмотр новогодних елей. Три тысячи деревьев приготовлены к отправке автотранспортом в Москву, Ростовскую, Самарскую области.



Ели успешно прошли проверку. Грузоотправитель получит карантинные сертификаты.