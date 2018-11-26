В Краснокамске суд вынес приговор директору УК-банкрота, растратившему платежи жителей за отопление и ГВС

12:17 | 28.11.2018

Руководитель УК-банкрота «Наш дом» обязан выплатить почти полмиллиона рублей в качестве ущерба, причиненного поставщику тепловой энергии.



Краснокамский городской суд вынес приговор в отношении директора ООО УК «Наш дом» Алексея К. (город Краснокамск), обвиняемого в присвоении и растрате средств жителей, собранных в качестве платежей за отопление и горячую воду. Как выяснили следователи, управленец с апреля 2016 года по декабрь 2017 года не перечислял в адрес Пермского филиала «Т Плюс» плату за теплоэнергию. В ходе расследования уголовного дела доказано, что своими действиями управленец присвоил более 450 тыс. рублей, принадлежащих поставщику тепловой энергии.



Ранее в отношении УК «Наш дом» суд начал процедуру банкротства из-за задолженности в размере более 13 млн рублей. Данная сумма будет взыскиваться в ходе проведения процедуры банкротства. Не исключено, что конкурсный управляющий инициирует возбуждение новых уголовных дел в отношении руководства УК.



Суд признал экс-директора УК «Наш дом» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), и запретил в течение 4,6 года заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере ЖКХ. Кроме того, подсудимый должен возместить ущерб, нанесенный ресурсоснабжающей организации.



Правоохранительные органы и надзорные ведомства совместно с энергетиками проводят системную работу по оздоровлению рынка управления жилым фондом. «Важно понимать: все недобросовестные руководители управляющих компаний понесут наказание за правонарушения, в частности за махинации с платежами граждан за услуги теплоснабжения. К сожалению, это не быстрый процесс. Например, вынесение приговора в отношении руководителя УК «Наш дом» заняло почти 2 года», – говорит директор Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков.



В настоящее время в Пермском крае расследуется порядка 30 уголовных дел, возбужденных в отношении недобросовестных руководителей УК-должников. Задолженность управляющих компаний за тепловую энергию перед структурами «Т Плюс» в регионе составляет более 4 млрд рублей. Энергокомпания призывает всех должников выполнить свои обязательства и погасить свои долги.