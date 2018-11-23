Новая газораспределительная станция позволит обеспечить теплом микрорайон Любимов в Березниках

10:39 | 28.11.2018

Во вторник, 27 ноября, в Березниках состоялся торжественный ввод в эксплуатацию ГРС – газораспределительной станции, которая позволит обеспечить процесс теплоснабжения микрорайона Любимов. Пусковую кнопку газораспределительной станции нажали губернатор Пермского края Максим Решетников, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов.



Как отметил губернатор Максим Решетников, на правобережной части Березников ведется активное строительство. Возводятся как жилые дома – уже построено 10 многоквартирных домов, так и объекты социальной инфраструктуры. Здесь построен детский сад, начато возведение физкультурно-оздоровительного комплекса и школа, планируется строительство еще одного садика.



– Понятно, что такое масштабное строительство нуждается в опережающем обеспечении коммунальной инфраструктурой. Разумеется, никакое теплоснабжение таких объектов невозможно без снабжения газом, – обозначил губернатор. – Мы стараемся сделать все, чтобы микрорайон Любимов стал новым, современным центром Березников.



Глава Березников Сергей Дьяков пояснил, что березниковцы готовы к переходу на газ.



– Увеличение мощности газораспределительной станции для нас было просто необходимо. В августе у нас завершился процесс объединения, к Березникам присоединился Усольский район – нас стало на 15 тысяч больше, – рассказал Сергей Дьяков. – Люди, когда увидели, что идет строительство новой станции, сами начали устанавливать в своих домах котлы. Поэтому сейчас большая часть домовладений уже готова к подключению газа.



Мощность новой ГРС в 3 раза больше, чем у прежней, построенной еще в 1970-х годах. Ее хватит для развития правого берега Березников на перспективу. По словам мастера участка ГРС Березниковского ЛПУМГ Дмитрия Коняева, новая станция рассчитана на подачу 15 тысяч кубометров в час, она автоматизирована, ею можно управлять удаленно.



Также во время визита губернатор Пермского края и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» посетили строительную площадку квартала № 6 ЖК «Любимов».



В микрорайоне Любимов уже построено 10 многоквартирных домов. К ноябрю 2018 года новоселье в новостройках отметили порядка 3 тысяч человек. Предполагается, что в общей сложности до 2021 года в ЖК «Любимов» будет возведено 6 тысяч новых квартир, куда смогут переехать более 14 000 человек.