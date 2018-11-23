Пермь: новости дня
18:02 | 27.11.2018
Пермяков приглашают на городской спринт «Елки. Пермский период»
За последние несколько лет Пермь стала активно наполняться не только культурными, но и спортивными мероприятиями. Летом два года подряд в городе успешно проходит Пермский международный марафон, осенью марафон сменил фестиваль скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка», зимой – время попробовать себя в лыжных состязаниях.
О новом проекте – городском спринте – рассказали министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов и заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.
Так, по словам Владимира Епанова, с 12 по 16 декабря в Чусовом пройдет второй этап Кубка России по лыжным гонкам среди профессиональных спортсменов, после чего свои мастерство и азарт они покажут прямо в сердце города – на эспланаде – 18 декабря. Здесь ведущие спортсмены преодолеют спринтерскую дистанцию в 1600 м.
Предполагается, что в гонке примут участие не менее 150 лучших лыжников и лыжниц страны. Такой формат проведения соревнований поддержан президентом российской федерации лыжных гонок Еленой Вяльбе.
Задача же городских властей – развивать массовый спорт и предлагать новые формы физической активности. Поэтому сразу после профессиональных спортсменов трассу на городской эспланаде займут пермяки – любители здорового образа жизни.
– Чтобы добавить в спортивные состязания немного новогодней сказки, мы решили назвать наш спринт по мотивам популярного кинофильма. Все наши спортивные события объединяет то, что в них могут принимать участие семьи, профессиональные и учебные коллективы, взрослые, дети, – отметила Людмила Гаджиева.
Забег на лыжах среди горожан пройдет в несколько этапов. Так, 15 декабря на лыжной базе «Прикамье» (улица Агрономическая, 23) пройдут отборочные этапы и полуфиналы, а 18 декабря сразу после профессиональных лыжников на трассу в центре Перми выйдут финалисты, чтобы определить победителей и призеров в каждой возрастной категории.
Индивидуальная регистрация уже открыта на привычной платформе russiarunning.ru. Команды могут регистрироваться в школе «Летающий лыжник». Планируется, что в спринте примут участие порядка 1000 пермяков.
– Мы приглашаем не только принять участие в спринте спортсменов и любителей, но и приходить болеть за своих коллег, друзей, родных. Для зрителей в стартовом городке будут организованы теплые палатки, где можно будет согреться и попить чай, также подготовлены развлекательная программа и награждение победителей и призеров, – сообщила заместитель главы администрации Перми.
Идею проведения соревнований в таком формате оценил мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Рауль Шакирзянов.
– Мне как спортсмену приятно, что у нас в городе организуются такие состязания. Уверен, что это будет очень зрелищно. В России городские спринты, пожалуй, нигде больше не проводились, – отметил спортсмен.
Отметим, что городской спринт пройдет в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».
© «Вечерние Ведомости»
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