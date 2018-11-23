Администрация Перми выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома по Углеуральской, 27

17:57 | 27.11.2018

Напомним, строительство объекта началось в 2014 году, сроки ввода застройщик неоднократно переносил. Дом входил в реестр проблемных объектов Пермского края.



Ввод 11-этажного дома в эксплуатацию стал возможен благодаря действиям департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми. Общая площадь объекта составляет свыше 8 тысяч кв. метров. Достройка дома осуществлялась за счет средств застройщика. Жилой дом на улице Углеуральской, 27 относится к ЖК «Весна».



В ближайшее время начнется работа по постановке на кадастровый учет и последующей передаче квартир участникам долевого строительства, после чего 162 квартиры долгостроя будут заселены.