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Пермь: новости дня


17:09 | 27.11.2018

Благодаря умным технологиям в Прикамье удалось своевременно обнаружить на 57 % больше лесных пожаров

Система оптической локации дыма и автоматизированного обнаружения лесных пожаров («Лесохранитель») за пожароопасный период 2018 года помогла предотвратить в Пермском крае около 70 лесных пожаров. Благодаря цифровым технологиям удалось своевременно обнаружить задымления вблизи лесного фонда и не допустить перехода огня на лесной фонд. Количество своевременно обнаруженных лесных пожаров в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросло почти на 57 %: 40 в 2017 году и 70 в 2018 году.

Инновационная система создана по заказу регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии в 2016 году и является одним из сегментов «Умного региона».

По словам заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марины Труниной, регион «идет в ногу со временем» и применяет современные технологии при наблюдении за лесными ресурсами. «Благодаря развитию умных технологий в Пермском крае существенно сократились сроки выявления пожаров. Система видеонаблюдения зарекомендовала себя как эффективный инструмент оперативного выявления очагов лесных пожаров. Чтобы продолжить позитивную тенденцию, в 2019 году мы планируем установить еще 15 камер видеонаблюдения на территории региона», – сказала она.

Сейчас в Прикамье действуют десять точек видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой, организованных «Ростелекомом» на вышках сотовой связи, которые в автоматическом режиме ведут мониторинг территории лесного фонда площадью 770 тыс. га в Кизеловском, Чердынском, Краснокамском, Косинском, Юрлинском, Осинском, Сивинском, Суксунском, Чайковском и Чусовском районах. Все точки оснащены современными IP-видеокамерами, которые обеспечивают полный обзор опасных участков в режиме реального времени и стопроцентную информативность.

«За пожароопасный сезон 2018 года система «Лесохранитель» показала свою эффективность и позволила обеспечить оперативное реагирование служб на зафиксированные дымовые точки, тем самым не допустив фактов перехода огня в лесной фонд с иных категорий земель, обработано около 70 сигналов срабатывания системы на задымления вблизи лесного фонда. Каналы интернет-связи и комплексное обслуживание системы обеспечивает компания «Ростелеком». Оперативное решение поставленных перед партнером задач позволило бесперебойно проводить наземный мониторинг пожарной опасности в лесах Пермского края», – сообщил начальник Региональной диспетчерской службы Пермского лесопожарного центра Григорий Чечушков.

Автоматизированный комплекс объединяет в себе точки видеонаблюдения, систему оптической локации дыма, серверную платформу, специальное программное обеспечение, геоинформационную систему, средства обеспечения безопасности и каналы передачи данных.

Система мониторинга способна автоматически обнаруживать белое облако дыма на зеленом фоне леса в ранней стадии, определять его предполагаемые координаты и ближайшие к очагу возгорания силы и средства пожаротушения. Кроме того, доступ к системе возможен с любого устройства, имеющего выход в интернет, без установки специального программного обеспечения.

Отметим, за пожароопасный период 2018 года зафиксировано 82 лесных пожара на площади 174 га – это на 36 % ниже уровня среднего пятилетнего значения (средний показатель за пять лет – 129 пожаров). Средняя площадь ликвидации пожара – 2,12 га, это в 1,8 раза ниже аналогичного показателя за пять лет (за аналогичный пятилетний период этот показатель составляет 3,8 га).

По причинам возникновения распределение аналогично среднегодовым: 89 % – антропогенный фактор (местное население), 11 % – из-за гроз.

Основным показателем эффективности является тушение лесных пожаров в первые сутки, в текущем году этот показатель составил 92,7 %.

Распространения на значительные территории не допущено. Обнаружение пожаров было проведено своевременно. Крупных лесных пожаров в 2018 году не зарегистрировано.

© «Вечерние Ведомости»

 


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