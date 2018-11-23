Пермяков приглашают на земельные консультации

17:03 | 27.11.2018

До конца года в рамках информационного проекта «Земельный ответ» в Перми пройдут две заключительные выездные консультации. Ближайшая встреча состоится в четверг, 29 ноября, в общественном центре Ленинского района «Совет» по адресу: улица Борчанинова, 8. Начало консультации в 18:00.



Как пояснили в городском департаменте земельных отношений, в календаре выездных консультаций Ленинский район неслучайно был выбран для проведения одной из финальных встреч. Это еще одна возможность для жителей разных районов Перми получить ответы на свои земельные вопросы. В прошлом году проходившие в центральных районах города встречи пользовались особой популярностью у горожан.



В рамках этой встречи пермяки смогут получить консультацию сразу нескольких специалистов в сфере земельных отношений. В мероприятии принимают участие представители департамента земельных отношений администрации Перми, Кадастровой палаты Пермского края, Росреестра, Центра технической инвентаризации (ЦТИ), а также специалисты по земельным вопросам из Добрянского и Пермского районов. Во время встречи жители Перми могут не только решить свой земельный вопрос, но и написать необходимые заявления и обращения в то или иное ведомство.



- В этом году мероприятия «Земельного ответа» носят более предметный характер, – поясняет Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений. – Если в прошлом году пермяки зачастую лишь задавали вопросы, которые касаются земельного законодательства, то на этот раз практически каждый второй приходит с необходимыми документами и на месте решает возникший вопрос.