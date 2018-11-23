Жители Коми-Пермяцкого округа Прикамья получили доступ к цифровому телевидению

15:53 | 27.11.2018

Филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети «Пермский КРТПЦ» начал тестовую трансляцию второго мультиплекса в Прикамье – пакета общероссийских обязательных общедоступных телеканалов цифрового телевидения. В него входят 10 каналов, например СТС, ТНТ, ТВ-3, Муз-ТВ и «Пятница». С переходом на цифровое телевещание возможность смотреть каналы второго мультиплекса в высоком качестве получили жители Коми-Пермяцкого округа (более 109,5 тысячи человек). Таким образом, возможность просмотра 20 телеканалов в высоком качестве получили порядка 1,8 млн жителей Пермского края.



Как отмечает директор Пермского филиала РТРС Игорь Терещенко, включение передатчиков второго мультиплекса – важный и закономерный виток на пути к цифровизации региона и всей страны в целом. «Буквально несколько лет назад жители Кудымкара могли принимать не более пяти аналоговых каналов. Теперь их стало 20 в принципиально другом качестве. Благодаря внедрению новых технологий и единого информационного стандарта все жители получили равные возможности в получении информации. Это одно из важнейших прав в условиях современного мира», – пояснил Игорь Терещенко.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что инфраструктура, которая позволит совершить переход на цифровое телевещание, строилась в России почти 10 лет. «Сегодня у нас более 94 % населения охватывает аналоговое телевещание. То есть в высоком качестве, если не подключено кабельное или спутниковое телевидение, общедоступны только 2 канала: Первый и «Россия-1». Такая ситуация в основном характерна для населенных пунктов менее 100 тысяч человек. Переход к цифровому телевещанию позволит покрыть «цифрой» 99 % всех жителей, – отмечал глава региона. – Оставшийся 1 %, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, будет переведен на спутниковое телевидение».



По словам министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, преодоление информационного неравенства – одна из ключевых задач федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы». В настоящий момент в Коми-Пермяцком округе создана вся необходимая техническая инфраструктура для работы второго мультиплекса.



Отметим, раньше в Пермском крае 20 цифровых каналов могли смотреть только жители шести городов (Кунгура, Соликамска, Чайковского, Чусового, Березников и Перми). Теперь возможность бесплатно смотреть 20 каналов появится у каждого жителя Коми-Пермяцкого округа.



В Пермском крае построены и действуют 54 цифровых станции. На протяжении пяти лет они обеспечивают жителей региона вещанием 10 телевизионных каналов первого мультиплекса. До января 2019 года второй мультиплекс будет включен на всех радиотелевизионных передающих станциях Пермского края. Количество цифровых телеканалов вырастет вдвое.



Кроме того, ожидается подключение третьего мультиплекса, в который войдут четыре региональных канала и один федеральный.



Узнать больше о цифровом телевидении и способах подключения можно на сайте perm.rtrs.ru/tv/connect или на бесплатной горячей линии РТРС 8-800-220-20-02.