Более 900 тысяч жителей Пермского края регулярно занимаются спортом

15:32 | 27.11.2018

Состоялось заседание Совета по развитию физической культуры и спорта при губернаторе Пермского края. Ключевой темой стало обсуждение предварительных итогов исполнения масштабной программы по популяризации и развитию массового спорта.



По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, в регионе продолжится активная работа по вовлечению жителей в занятия массовыми видами спорта. Она направлена на выполнение задачи, обозначенной в майском указе президента, – добиться участия не менее половины населения в занятиях спортом. К достижению этой планки стремятся региональные власти в своей деятельности по популяризации спорта, повышению доступности спортивных объектов и инфраструктуры в регионе. «Мы строим спортивные площадки, дооснащаем их там, где они есть. Делаем их доступными для всех желающих. В этом году создано более 60 площадок в тридцати девяти муниципальных образованиях и еще 16 площадок находятся в работе. Особое внимание уделяется развитию и оснащению школьной инфраструктуры. На базе 111 школ в 43 территориях организованы спортивные активности во внеурочное время. Во многих территориях жители оценили такой формат – с удовольствием посещают тренировки. Стартовал ряд новых проектов: «Школьный спортивный клуб», «Тренер нашего двора». Они направлены на привлечение населения к занятиям спортом, участию в соревнованиях. За хорошие результаты школьные клубы, дворовые тренеры получают гранты на закупку оборудования и инвентаря. В рамках еще одного проекта – «Мы выбираем спорт!» – выделяем средства муниципалитетам на реализацию комплексных мероприятий по развитию массового спорта. В 4 раза по сравнению с 2017 годом увеличено краевое финансирование мероприятий, направленных на развитие в территориях объектов шаговой доступности, – ежегодно будем направлять почти по 200 млн рублей на эти цели и в дальнейшем будем увеличивать это финансирование», – отметил он.



По словам заместителя министра физической культуры и спорта Пермского края Татьяны Чесноковой, сегодня 905 971 житель Прикамья регулярно занимается физической культурой и спортом (таким образом, в массовые занятия спортом вовлечены 36 % жителей региона). Планируется, что через два года 42 % будут регулярно заниматься физической культурой, а к 2024 году – 55 %. Муниципалитеты с разной степенью активности участвуют в программе развития массового спорта. Так, лидируют Пермский район (37,1 % жителей занимаются массовыми видами спорта), Юсьвинский муниципальный район (36,9 %), г. Губаха (36,6 %). Наиболее низкие показатели – у Александровского муниципального района (17 %), Гайнского (16 %) и Гремячинского (14 %) муниципальных районов.



В ходе заседания совета выяснилось, что не во всех территориях региона полностью рассчитались с педагогами, которые участвовали в проектах по популяризации массового спорта в качестве тренеров. По данным краевого министерства спорта и физической культуры, это связано с тем, что не все территории своевременно подали необходимую отчетность в профильное ведомство. Губернатор Пермского края Максим Решетников дал региональному министерству спорта поручение совместно с главами органов местного самоуправления в недельный срок обеспечить исполнение финансовых обязательств.



Сегодня доля людей старше 60 лет среди тех, кто регулярно занимается спортом, составляет 8,1 %, а вовлеченность в занятия спортом людей от 30 до 59 лет – 18,1 %. На это обратил внимание членов Совета по физической культуре и спорту губернатор Пермского края Максим Решетников. Именно эти возрастные группы являются «резервом» для роста массовости занятий спортом. По мнению главы региона, при вовлечении этих людей в спорт нужно стремиться максимально расширить «линейку» видов спорта, также необходимо обратить внимание на эффективность использования инфраструктуры – она должна быть «загружена» мероприятиями и людьми.



В ходе мониторинга исполнения программы по популяризации и развитию массового спорта выявились факты затрудненного доступа к объектам спортивной инфраструктуры. В частности, этому мешало состояние (замусоренность) прилегающей к объектам территории. Об этом сообщил в ходе заседания совета депутат Законодательного собрания Пермского края, президент Федерации спортивной борьбы Пермского края Александр Третьяков. Глава Прикамья поручил всем ведомствам, участвующим в реализации программы развития массового спорта, и органам местного самоуправления решить задачу по обеспечению свободного доступа к имеющейся спортивной инфраструктуре во всех муниципалитетах края в кратчайшие сроки.



Региональные власти намерены продолжать системные мероприятия по развитию спорта. Так, на эти цели в проекте бюджета Пермского края предусмотрено более 5,1 млрд рублей на ближайшие три года.