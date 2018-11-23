Жителя Перми обвиняют в убийстве соседа

13:35 | 27.11.2018

В Мотовилихинском районе закончено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего пермяка. Мужчину обвиняют в убийстве и краже с банковского счета, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Как считает следствие, 18 сентября в комнате общежития на почве неприязненных отношений обвиняемый избил соседа по голове и телу молотком и металлической трубой. Тот скончался на месте. Затем обвиняемый забрал банковскую карту убитого и в тот же день снял с помощью банкомата с его счета 14 тысяч рублей.



Уголовное дело передано в суд.