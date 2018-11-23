На центральной елке Перми зажгутся огни

12:14 | 27.11.2018

В среду, 28 ноября, зажгутся огни на городских елках, установленных в районах Перми и на эспланаде. Единый день зажжения елок ознаменует начало подготовки к празднованию Нового года.



Самым ярким станет зажжение на главной городской елке перед Театром-Театром.



В 17:00 интерактивная программа откроет церемонию зажжения огней. В центре Перми соберутся несколько Дедов Морозов, а также главный Дед Мороз из Великого Устюга. Первыми зрителями и участниками зажжения огней на центральной елке станут около тысячи школьников. Елка уже украшена гирляндой, игрушками и новыми светящимися «звездами». Тестовые запуски зажжения огней прошли успешно.



После зажжения огней на территории городской эспланады начнется ледовая стройка: на площади у Театра-Театра вырастет главный ледовый городок Перми площадью 1500 квадратных метров, а у монумента «Героям фронта и тыла» расположится ледовый каток в 3000 квадратных метров.