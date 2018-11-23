Пермь: новости дня
18:33 | 26.11.2018
Финансирование программы по расселению аварийного жилья в Прикамье увеличится почти в 4 раза
Открывая заседание, губернатор отметил, что поставленные вопросы тесно связаны друг с другом. «Нам важно, чтобы каждая копейка национальных проектов и регионального бюджета была использована максимально эффективно, – подчеркнул Максим Решетников. – Во время реализации программы капитального ремонта выявилась проблема с формированием программы расселения аварийного жилья. Изначально в нее попали дома, ремонт которых существенно дороже строительства нового жилья. Соответственно, мы их ремонтировать не имеем права, при этом это считается еще «предаварийным» жильем. Поэтому нам вместе предстоит рассмотреть варианты решения этого вопроса: может быть, нам следует перераспределить деньги с программы капитального ремонта на решение вопроса «предаварийного» жилья. Ресурсы есть, как по одной программе, так и по другой. Хорошо, что обсуждения мы начинаем в ноябре, а не в марте. Есть время найти оптимальное решение».
Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников отметил, что сейчас рассматривается создание программы по приведению в нормативное состояние «предаварийного» жилья. «Мы продолжим общественный контроль и по аварийному жилью, и по капитальному ремонту, а также примем участие в обсуждении программы по «предаварийному» жилью», – обозначил Дмитрий Красильников.
С докладом по ликвидации аварийного жилья в регионе выступил заместитель председателя правительства – министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин. По его словам, на 1 ноября текущего года аварийным на территории края признано более 717 тыс. кв. м жилья. Из них 517 тыс. кв. м – аварийный фонд, признанный таковым на 1 января 2017 года, а еще более 200 тысяч кв. м жилья по состоянию ничем не отличается от домов, планируемых к сносу. «В целях комплексного освобождения территорий от аварийного жилищного фонда и вовлечения земельных участков в оборот требуется снос и этих домов», – обозначил Михаил Сюткин. Такой подход позволяет говорить о дальнейшем вовлечении земли под застройку после ликвидации на ней аварийного жилья. При этом, как уточняет глава минстроя, муниципалитеты самостоятельно будут определять, что должно быть возведено на освобождающемся участке: социальные объекты, жилье или что-то другое.
Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в 2019 году увеличится почти в 4 раза. В текущем году на них направлено 834 млн рублей, в следующем году предусмотрено направление 1,5 млрд рублей из консолидированного бюджета региона и еще 1,7 млрд рублей – из федерального.
В период 2018-2021 годов объем финансирования составит 5 432 млн руб. из бюджета региона. С 2019 года Правительством РФ планируется возобновление финансирования региональных программ по ликвидации аварийного жилья за счет средств федерального бюджета. В период 2019-2021 годов предполагается привлечь на данные цели из федерального бюджета 5 923 млн рублей. Таким образом, финансирование программ по переселению граждан из аварийного жилья в Пермском крае на период 2018-2021 гг. составит 11 355 млн руб.
Во время обсуждения вопроса региональный координатор проекта «Городская среда» Михаил Борисов поинтересовался, каким образом программа по ликвидации аварийного жилья учитывает интересы молодых семей и других социально незащищенных категорий граждан. Как пояснил Михаил Сюткин, работа минстроя с работой минсоцразвития не пересекается, однако методы государственной поддержки могут суммироваться.
Глава региона Максим Решетников отметил, что в аварийных домах по большей части проживают как раз социально незащищенные группы жителей. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос синхронизации работы профильных ведомств, чтобы жители могли получать комплексную поддержку во время своего переезда.
© «Вечерние Ведомости»
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