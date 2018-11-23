В Прикамье введут дополнительные меры по расселению аварийного жилья и капремонту малоэтажных домов

18:23 | 26.11.2018

26 ноября на заседании общественной палаты Пермского края обсудили ход реализации программы по расселению граждан из аварийного жилья, а также ремонт малоэтажных деревянных домов в рамках региональной программы капитального ремонта.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, из тысячи домов, обследованных фондом капремонта, у каждого 5-го дома степень износа более 70%, а по каждому 20-му объекту – ремонт нецелесообразен. «Очевидно, для таких домов нужен отдельный подход. Разработать его поручал РСТ и Фонду капремонта. Предложения есть – это отдельная подпрограмма для «предаварийного» жилья. Сегодня мы начнем обсуждение предложенного варианта», — пояснил глава региона.



В рамках предлагаемой подпрограммы у «ветхих» домов будет собственный общий счет, отличный от многоэтажных домов, и своя очередность проведения ремонтов. В малоэтажных домах будет проводиться капитальный ремонт крыши, фасада и фундамента, что позволит вернуть домам нормативное состояние.



Также в своем докладе генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов озвучил и другие изменения, которые направлены на улучшение функционирования системы капитального ремонта.



«Одно из предложений заключается в том, чтобы передать Фонду капремонта функции проведения мониторинга многоквартирных домов, находящихся в региональной программе на общем счете. Сейчас эти функции возложены на органы местного самоуправления и управляющие компании. Последние зачастую подходят к проведению мониторинга формально. В результате в программу ремонтов порой попадают дома, которые необходимо расселять», — пояснил Дмитрий Баранов.



Получив возможность мониторинга, Фонд капремонта сможет оперативно вносить изменения в программу ремонтов, исходя из реального состояния жилого фонда. Еще одно нововведение касается передачи функции формирования краткосрочного плана ремонта от органов местного самоуправления к Региональной службе по тарифам.



По итогам заседания губернатор Максим Решетников поручил краевому минстрою рассмотреть варианты строительства типовых 4-5-этажных домов, которые были бы удобны в обслуживании. Такие дома, в частности, могли бы возводиться для переселения жителей ликвидируемого аварийного жилья и для обновления жилищного фонда в территориях.



Как отметил начальник управления стратегического развития ПГНИУ Олег Ганин, сегодня сделан гигантский шаг вперед: «Строительство типовых проектов в небольших населенных пунктах позволит возобновить строительство жилья в тех территориях, где жилье не строилось много лет. Это шаг вперед с точки зрения привлечения молодежи и молодых специалистов в эти территории. Это реальный шаг, который Пермский край делает в решении проблемы, характерной для всей страны».