Пермские школьники подпишут соглашения с депутатами

18:03 | 26.11.2018

28 ноября состоится подписание соглашений между старшеклассниками четырех пермских школ, активно участвующих в проекте «С Думой о детях», и депутатами Государственной Думы, Законодательного собрания края и Пермской городской Думы.



Соглашения с депутатами подпишут лидеры ученического самоуправления предметно-языковой школы «Дуплекс», школ №115 и №2, а также гимназии №10. Это позволит школьникам пройти социальную практику в органах законодательной власти, познакомиться со структурой органов представительной власти, работой депутатов и их помощников, посетить заседания рабочих групп, комитетов и фракций, поприсутствовать на встречах с населением и приемах граждан. Стажеры составят эссе-отзывы о наиболее интересных и значимых событиях, а также получат письменные отзывы от своих наставников.



Напомним, проект «С Думой о детях» – это системный комплекс мероприятий для активных школьников и лидеров ученического самоуправления, где ребята осваивают основы в сфере государственно-общественного управления, гражданского воспитания, правовой и нравственной культур. В проекте участвуют более 30 школ города.