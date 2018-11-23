В Прикамье наградили выдающихся спортсменов

18:00 | 26.11.2018

26 ноября в рамках совета по развитию физической культуры и спорта состоялось торжественное вручение наград.



Инструктору по спорту Ппервичной профсоюзной организации «Пермские минеральные удобрения» Михаилу Шафранову губернатор Пермского края Максим Решетников вручил благодарность президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.



«Вы и сами активно занимаетесь спортом, и вот уже тридцать лет помогаете развивать спорт в Пермском крае, привлекая к здоровому образу жизни своих коллег», - отметил Максим Решетников. Кроме того, губернатор отметил успешные выступления и других спортсменов Пермского края. В частности, глава региона напомнил о завоеванном кубке мира по прыжкам на лыжах с трамплина Евгения Климова и кубке России, завоеванном женским футбольным клубом «Звезда-2005».



Кроме того, глава региона поздравил тяжелоатлета Артема Окулова с «золотом» на чемпионате мира по тяжелой атлетике. В весовой категории до 89 кг он взял вес 372 кг (166 кг в рывке + 206 кг в толчке). Для Артема Окулова это второй титул лучшего штангиста планеты. Первый он завоевал в 2015 году.



Победа Артема стала первой за три года для российских штангистов на международных первенствах и первой медалью на чемпионате мира. Ранее штангиста поздравил президент России Владимир Путин. «Этот триумф - еще одно выдающееся достижение в Вашей спортивной карьере, заслуженная награда за присущую Вам целеустремленность, работоспособность, несгибаемую волю к победе», - говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной в среду на сайте Кремля.



Отметим, что 2018 год стал удачным для прикамских спортсменов: наш земляк Евгений Климов стал первым отечественным спортсменом, выигравшим этап Кубка мира. Женская футбольная команда «Звезда-2005» заняла третье место в чемпионате РФ по футболу и завоевала кубок России.