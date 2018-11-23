В Перми украсили живые ели в сквере им. Дзержинского

16:56 | 26.11.2018

В Перми идет активная подготовка к Новому году. В сквере им. Дзержинского уже «зажглись» ели. Разработан и утвержден проект главного ледового городка района, посвященного 85-летию со дня рождения летчика-космонавта Юрия Гагарина.



Уже по сложившейся традиции в сквере им. Дзержинского светодиодными гирляндами оформили две живые ели. Зажигаться они будут ежедневно, с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 00:00, в праздничные дни с 17:00 до 09:00.



Главный ледовый городок Дзержинского района вновь разместится перед Дворцом культуры железнодорожников (улица Локомотивная, 1). В этом году тема ледового городка: «Пермь – моя планета», в честь 85-летия со дня рождения летчика-космонавта Юрия Гагарина.



К 20 декабря запланировано обустройство ледового городка, включающего в себя входную ледяную композицию с тематическим ограждением в виде планет и букв «Пермь – моя планета», скульптурную композицию «Космонавт» для фотографирования, интерактивную зону с малой горкой «Комета», интерактивную зону с двумя ледяными чашами для катания «Кратеры», для детей постарше – большую ледяную горку с двумя закругленными скатами «Космолет».



Все объекты ледового городка будут оборудованы разноцветной внутренней подсветкой.



В этой же тематике во Дворце культуры железнодорожников для детей района пройдет новогоднее театрализованное представление «КосмоЁлка».