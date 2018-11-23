ИГЖН Пермского края провела выездной прием в Березниках

16:50 | 26.11.2018

23 ноября в городе Березники состоялся очередной выездной прием Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.



Для оперативного решения проблем и вопросов граждан, при содействии в организации приема администрации города Березники, Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края в очередной раз провела выездной прием граждан в городе Березники. В этот раз по просьбам жителей прием состоялся в вечернее время с 17:00, чтобы каждый мог попасть на него после работы, и продлился до 20:00.



Разобраться с решением проблемных вопросов жителям помогли специалисты инспекции, к которым обратились 36 человек. Актуальными темами обращений были вопросы правильности начисления платы за жилищные и коммунальные услуги, вопросы технической эксплуатации жилищного фонда, а также управления жилищным фондом.



Так, например, в ходе личного приема заместителем начальника инспекции Юлией Батеневой было принято коллективное обращение граждан, проживающих в доме 62 по пр. Советскому. Жители указанного дома обратились с вопросом по начислению платы за электрическую энергию, потребляемую при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома. Юлией Батеневой было принято решение о проведении проверки в отношении управляющей организации ООО «Наш дом», по результатам которой будет вынесено решение.



Житель города, проживающий в доме № 118 по улице Мира, пожаловался заместителю начальника инспекции Александру Левашову, что в доме не произведен ремонт в коридоре № 1 после затопления ливневой канализации. Александр Левашов принял решение о проведении внеплановой выездной проверки по указанному факту, и в случае выявления нарушений управляющей организации будет выдано предписание со сроком устранения нарушения.



Многие жители, обратившиеся за помощью к специалистам инспекции, поблагодарили их за полученные консультации и разъяснения, также отметили, что очень хорошо, что прием был организован в удобное время и у каждого была возможность обратиться со своими вопросами и проблемами и на месте их решить. Александр Левашов, в свою очередь, отметил, что выездные приемы инспекцией проводятся регулярно и в дальнейшем планируется проводить их также в удобное для жителей время.