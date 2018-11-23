Пермские ученые разрабатывают программу для автоматизации судебной практики

15:12 | 26.11.2018

Ученые ПГНИУ разрабатывают программу поддержки «Лазер», которая поможет судьям ускорить создание мотивированного решения и повысить точность этой работы, рассказали в вузе. В российской судебной практике у программы, разрабатываемой в Пермском университете, аналогов нет.



Профессор кафедры теории и истории государства и права Сергей Поляков и студент четвертого курса механико-математического факультета Игорь Гилев разрабатывают алгоритм, с помощью которого судьи будут двигаться строго по стадиям судебного разбирательства, смогут последовательно фиксировать ход судебного процесса и записывать аргументацию обеих сторон. В результате этого программа создаст текст мотивированного решения. Таким образом, «Лазер» поможет судьям быстрее и точнее формулировать мотивировочную часть судебного акта.



«Право, как и информатика, подчиняется алгоритмам. У алгоритмов есть главное требование – только выполнив один шаг, можно приступить к следующему. Как раз это свойство не должно позволить судье сознательно или по профессиональной неграмотности уйти с логического и нравственного пути в стихию произвола», – рассказывает доктор юридических наук Сергей Поляков.



Программа «Лазер», с одной стороны, создает строгие условия движения по закону, исключая неправомерность вынесенных решений, с другой – ускоряет работу судебных органов: при правильном заполнении форм программа практически сразу генерирует мотивированное решение. Бывает так, что судьи целенаправленно берут отпуск и тратят выходные, чтобы написать «мотивировку».



Создатели отмечают, что такая автоматизация юридической деятельности не может привести к замене судей на алгоритм – в первую очередь программа создана для устранения дефицита времени.



Рабочая версия «Лазера» была презентована на IX Пермском конгрессе ученых-юристов. Разработчики прогнозируют запуск программы в юридическую практику Российской Федерации не раньше 2020 года.