Жительницу Прикамья будут судить за гибель годовалой дочери в ванне

13:49 | 26.11.2018

В Березниках закончено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие установило, что 8 октября мать оставила без присмотра годовалую дочь в ванне, наполненной водой. Женщина ушла стелить для ребенка постель; пока ее не было, девочка утонула.



Сейчас уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.